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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبلبة تبدأ تصوير "دايما عامر" مع مصطفي شعبان .. صور

لبلبة ومجدي الهوارى
لبلبة ومجدي الهوارى

بدأت الفنانة لبلبة تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “دايما عامر” ، والذى تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم ، وتشارك في بطولته الفنان مصطفي شعبان . 

وتتعاون لبلبة في مسلسل دايما عامر للمرة الثانية مع المخرج مجدي الهوارى، بعد أن قدمت معه مسلسل “الشارع اللي ورانا” وشاركت في بطولته كل من فاروق الفيشاوي ودره وأحمد حاتم ونسرين امين . 

ومن ناحية أخرى انتهت لبلبة من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم الجواهرجي والذى يشارك في بطولته  العديد من الفنانين علي رأسهم  محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة،  أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، واخراج  إسلام خيري.

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وكانت قد قالت الفنانة لبلبة، إنها تشعر بالسعادة البالغة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في المملكة العربية السعودية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها لم تكن تتصور في يوم من الأيام أن تكون موجودة في السعودية وفي مدينة جدة في مهرجان للسينما، وأن تتواجد في النسخة الأولى من المهرجان السينمائي للبحر الأحمر.

وكشفت الفنانة لبلبة عن أمنياتها في العام الجديد 2022 بالصحة وأن يختفي وباء فيروس كورونا المستجد.

 

لبلبة مصطفى شعبان محمد هنيدي الفنان مصطفى شعبان فيلم الجواهرجى المخرج مجدي الهواري مسلسل دايما عامر

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