عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصحبة لبلبة وليلي علوي.. إلهام شاهين تشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين بصحبه
إلهام شاهين بصحبه لبلبة وليلي علوي

شاركت الفنانة إلهام شاهين صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت إلهام شاهين في الصور بصحبة كل من الفنانة لبلبة، والفنانة ليلي علوي، والفنانة يسرا، والفنانة هند صبري، والفنان ماجد المصري، وإيناس الدغيدي.

 

وعلقت إلهام شاهين علي الصور كاتبة: “فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلهام شاهين - ليلى علوي - ايناس الدغيدي”.

 

نلبس بحريتنا في فعالياته.. إلهام شاهين من السعودية : سعيدة بتكريم ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر ..خاص

إلهام شاهين: لا فرق بين ملابس الفنانات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي والجونة

 

وقالت الفنانة إلهام شاهين ،إنها ضيفة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مع العديد من النجمات ، من العالم والوطن العربي ومصر، أبرزهم يسرا وهالة صدقي ونادية الجندي وصبا مبارك ونيللي كريم. 

 

وأوضحت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد من جدة، أنها ضمن مجموعة كبيرة من النجمات، اللتي دعين لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أجمل ما في فعالياته التركيز على قضايا المرأة ، وتكريم ثلاث نساء في حفل الافتتاح.

 

وعبرت إلهام شاهين، في تصريحاتها عن حبها للممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دينوف ، التي تم تكريمها في حفل الافتتاح، كما كشفت عن سعادتها بتكريم ليلى علوي ، والمخرجة السعودية هيفاء المنصور أيضا.

 

وأشادت إلهام شاهين، بفيلم صالون هدى للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد ، الذي عرض أمس، ويناقش قضية نسائية هامة جدا، ومؤثرة، مثل حال أغلب الأفلام التي تنتصر لقضايا المرأة. 

 

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مهرجان البحر الأحمر لبلبة ليلى علوي يسرا هند صبري ماجد المصري ايناس الدغيدى

موضوعات متعلقة

بصورة كوميدية.. أحمد فهمي يعلق علي سوء الأحوال الجوية.. شاهد

شاهد.. أفشة مع عمرو السولية وأحمد ياسين في أحدث إطلالة من الدوحة

هالة صدقي تنشر فيديو من مهرجان جدة.. شاهد

بعد فوز المنتخب.. عمر كمال لخطيبته شيماء المغربي: وشك حلو على مصر أشوشو

بإطلالة ساحرة.. أنغام تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عندنا منتخب عظيم.. إبراهيم فايق يعلق على مباراة مصر والجزائر

يا حلاوة المصريين.. صلاح عبد الله يعلق على مباراة مصر والجزائر

إبراهيم عبد الجواد يعلق علي تعادل مصر مع الجزائر.. شاهد

ترشيحاتنا

قمة مصر والجزائر الأبرز.. جمال الحاجي تعليقا على دور المجموعات بكأس العرب

الشكاوى الحكومية : توفير مسكن وتأثيثه لأسرة بلا مأوى ودمج طفليها بالتعليم

بريطانيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

حبس المتهمين في استعراضات عبدة الشيطان بميت غمر 6سنوات وغرامة 10آلاف جنيه

بريطانيا تبعث برسالة تحذير لـ إيران حول الاتفاق النووي

بسبب شجرة.. سقوط ثاني ضحايا الطقس السيء بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

الاتحاد الجزائري يقدم احتجاجا للجنة المنظمة لكأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

سقطت عليه شجرة.. مصرع شاب بسبب سوء الأحوال الجوية بالغربية

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ