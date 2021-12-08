بصحبة لبلبة وليلي علوي.. إلهام شاهين تشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة إلهام شاهين صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إلهام شاهين في الصور بصحبة كل من الفنانة لبلبة، والفنانة ليلي علوي، والفنانة يسرا، والفنانة هند صبري، والفنان ماجد المصري، وإيناس الدغيدي.

وعلقت إلهام شاهين علي الصور كاتبة: “فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلهام شاهين - ليلى علوي - ايناس الدغيدي”.

وقالت الفنانة إلهام شاهين ،إنها ضيفة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مع العديد من النجمات ، من العالم والوطن العربي ومصر، أبرزهم يسرا وهالة صدقي ونادية الجندي وصبا مبارك ونيللي كريم.

وأوضحت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد من جدة، أنها ضمن مجموعة كبيرة من النجمات، اللتي دعين لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أجمل ما في فعالياته التركيز على قضايا المرأة ، وتكريم ثلاث نساء في حفل الافتتاح.

وعبرت إلهام شاهين، في تصريحاتها عن حبها للممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دينوف ، التي تم تكريمها في حفل الافتتاح، كما كشفت عن سعادتها بتكريم ليلى علوي ، والمخرجة السعودية هيفاء المنصور أيضا.

وأشادت إلهام شاهين، بفيلم صالون هدى للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد ، الذي عرض أمس، ويناقش قضية نسائية هامة جدا، ومؤثرة، مثل حال أغلب الأفلام التي تنتصر لقضايا المرأة.