عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: لا فرق بين ملابس الفنانات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي والجونة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانات المصريات بسبب ملابسهن المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة السعودية. 

 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "لا يوجد سبب لهذا الهجوم فملابس الفنانات فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى لا تفرق عن ملابسهن فى مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة".

 

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

 

وتقدم الحضور المصري كل من يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، بالإضافة  إلى هند صبري وصناع وأبطال الفيلم.

 

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

 

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

 

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

 

المملكة العربية السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي إلهام شاهين المخرجة السعودية فاطمة البنوي السعودية فاطمة البنوي

ترشيحاتنا

ليبيا.. اقتحام مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس | فيديو

عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي: مصر حاضنة لكل الأديان السماوية |فيديو

متصفح فايرفوكس يعلن إتاحة أفضل ميزة حماية من الاختراق لمستخدميه

صيغة استغفار تمحو جبالا من الذنوب

تعرف علي آلية عمل مركز حماية البيانات الشخصية

نقل الجزائري بغداد بونجاح إلى المستشفى بعد إصابته أمام الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار تصل للقاهرة ورياح ترتقي للعاصفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ