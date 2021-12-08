إلهام شاهين: لا فرق بين ملابس الفنانات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي والجونة

هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانات المصريات بسبب ملابسهن المحتشمة التي ظهرن بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة السعودية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "لا يوجد سبب لهذا الهجوم فملابس الفنانات فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى لا تفرق عن ملابسهن فى مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة".

وشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

وتقدم الحضور المصري كل من يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، بالإضافة إلى هند صبري وصناع وأبطال الفيلم.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.