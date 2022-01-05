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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اكتمال النصاب القانوني.. عمومية اتحاد الكرة تنتظر بدء إجراءات التصويت

صدى البلد

اكتملت عمومية الاتحاد المصري لكرة القدم العادية، بحضور أكثر من النسبة المحددة لإكتمال النصاب الإنتخابي، المقام حالياََ في "مشروع الهدف" المقر الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

ويتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة الجبلاية ، حتى نهاية 2024 وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام، بجانب اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المنقضى، واعتماد راتب المدير التنفيذى باتحاد الكرة.

 

واستضاف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها اليوم الأربعاء ، وتم فتح باب التسجيل للأندية فى تمام التاسعة صباحا ، وحتى الحادية عشر، حيث اكتمل النصاب القانوني.

 

وسوف تقام الانتخابات تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حيث وصل أمس مراقب الفيفا للقاهرة تمهيدا لحضور الاجتماع.

 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري، لكرة القدم المقرر إجراؤها اليوم، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا وخالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس ومحمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوًا، ومحمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا، وحازم إمام (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوا، ومحمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا، وإيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوًا، وعامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوًا، ودينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا.

فيما ضمت القائمة الثانية: محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا ومحمد حسني (عضو مجلس إدارة نادي سوهاج) نائبا للرئيس والأعضاء: مؤمن جاد (مدير كرة بنادي سوهاج) وأسامة محمود (مدير فني بنادي طهطا بسوهاج) ومحمد حسن (أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج) ومصطفى محمد (عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى (عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج) وإسلام عبد رب النبي (عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال (لاعبة معتزلة).

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