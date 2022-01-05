بعد 111 عاما على تأسيس الزمالك.. بيومي: التاريخ والحاضر والمستقبل ينتمي لمدرسة والفن والهندسة

وجه خالد بيومي الخبير الكروى، التهنئة إلى نادي الزمالك بمناسبة مرور ١١١ عاما على تأسيس القلعة البيضاء.

وقال خالد بيومي ، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: التاريخ والحاضر والمستقبل ينتمي دائما الي مدرسة والفن والهندسة 111 سنة من العطاء والبطولات كل سنة ونادي الزمالك وكل جماهيرة العظيمة بخير وبصحة وسعادة.

يحتفل عشاق نادى الزمالك اليوم بعيد ميلاد النادى رقم 111 حيث تأسس يوم 5 يناير 1911 تحت اسم نادي قصر النيل لأنه كان يشغل مكان (كازينو النهر) الحالي بالجزيرة وكان الغرض في مكانه هذا هو أن يكون مقابلا للنادي الأهلي المصري وكان جورج مرزباخ رئيس النادي ورئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك قد حلم وتخيل بأن هذين الناديين يوما ما سيكونان أهم ناديين على مستوى القارة الأفريقية والعالم العربي.

وفي عام 1913 انتقل النادي إلى مقر ثان عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين، في مكان مباني الشهر العقاري ودار القضاء العالي وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة، والتي كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

ثم تغير اسمه مرة أخرى، إلى نادي فاروق وكان ذلك في عام 1944 عندما حضر ملك مصر (فاروق) مباراة نهائي كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلي المصري، وفاز الزمالك فيها على الأهلي 6-0 مما جعله يطلب من (حيدر باشا) وزير الحربية، ورئيس النادي وقتها أن يغير اسم النادي إلى (نادي فاروق) وتولي إسماعيل بك شيرين من أسرة محمد علي منصب نائب رئيس النادي.

ومع ثورة 23 يوليو 1952 تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائي, وهو نادي الزمالك وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين، على شارع جامعة الدول العربية، كما يقع نادي الترسانة بمواجهة نادي الزمالك بنفس المنطقة.

ويشتهر الزمالك بزيه الأبيض ذو الخطين الحمراوين بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الحمروان للكفاح في سبيل النصر.

شعار نادي الزمالك عبارة عن رامي السهم في زى فرعوني يصوب سهمه نحو هدف، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار.

فريق السبعينيات الذي ضم العديد من الأساطير الكبيرة مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل وغيرهم من النجوم، ذلك الجيل الذي اشتهر بالمهارات الخاصة عن باقي الأجيال، فبالرغم من تحقيق عدد بسيط من البطولات بسبب ظروف الحرب ولكنهم نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من نور في ذاكرة الجماهير البيضاء، حيث يتذكر الجميع المعلم حسن شحاتة والقناص علي خليل وفاروق جعفر "اسطى" وسط الملعب.

جيل الثمانينيات والتسعينيات التاريخي الذي نجح في تحقيق العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية خلال هذه الفترة والتي شهدت تألق كبير للأساطير إبراهيم يوسف وكوارشي وطارق يحيى وجمال عبدالحميد وأشرف قاسم وأيمن يونس ونصر ابراهيم وأحمد رمزي وايمانويل وصبري والكاس وتيجانا.

جيل الألفية الذي نجح في تحقيق أغلب البطولات التي شارك فيها خلال هذه الفترة بين ألقاب محلية أفريقية وعربية، والذي لعب له حازم إمام ، وتامر عبدالحميد ، وعبد الحليم علي ، وعبد الواحد السيد، وغيرهم من النجوم والأساطير.