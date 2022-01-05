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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير بـ أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، الأربعاء، إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود، إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة. 

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 24 يسجل 905 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.79 دولار للأوقية (الأونصة) (الساعة الـ10:25 بتوقيت جرينتش)، كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3 في المائة إلى 1819.50 دولار.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الـ14 والـ15 من ديسمبر الماضي، التي تصدر (الساعة الـ19:00 بتوقيت جرينتش) اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع سعر البلاتين 0.9 في المائة إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1 في المائة إلى 1910.08 دولار للأوقية.

وأمس، الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب، بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض منذ ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب أمس، الثلاثاء، 0.2 في المائة في العقود الفورية إلى 1804.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع الاثنين، لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 في المائة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1805 دولارات.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملة الإستراتيجي لدى “ديلي إف إكس” أمس: ”عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم، ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا“.

وأمس الأول، الاثنين، أدت عمليات شراء للذهب، والتي عززها ارتفاع إصابات أوميكرون، إلى إحداث توازن مع ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتواصل سلالة أوميكرون انتشارها في العالم، معيدة فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول أخيرا مع توسع تلقي التطعيمات فيها.

ومنذ اكتشاف ”أوميكرون“، في شهر نوفمبر الماضي، يسابق العلماء الزمن للتوصل إلى معرفة ما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض، والسبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من المتحور ”دلتا“ الذي كان سائدا قبله.

وتعددت أسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره، مثل: طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو، أو قدرته على الالتصاق بالخلايا، أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم إصابات أوميكرون مجلس الاحتياطي الاتحادي

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