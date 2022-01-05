نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

تضعف أسس هذا النظام المهيمن الليبرالي بعد الحرب بمعنى بسيط ، هذه قصة تحولات كبرى في توزيع السلطة والعواقب التي تلي ذلك. الولايات المتحدة وحلفاؤها أقل قوة مما كانوا عليه عندما قاموا ببناء نظام ما بعد الحرب.

إن اللحظة أحادية القطب - عندما هيمنت الولايات المتحدة على التصنيف الاقتصادي والعسكري العالمي - تنتهي. كما ضعفت أوروبا واليابان. معًا ، هذا الثالوث القديم من رعاة النظام الليبرالي ما بعد الحرب يتضاءل ببطء في حصته من التوزيع العالمي الأوسع للسلطة. ربما لا يُنظر إلى هذا التحول بشكل أفضل على أنه انتقال من النظام الأمريكي إلى نظام الهيمنة الصيني ، أو "العودة إلى التعددية القطبية" أو "صعود غير الغرب". بل هو مجرد انتشار تدريجي للسلطة بعيدًا عن الغرب.

من المحتمل ألا تحل الصين محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة غير ليبرالية ، وربما لن يظهر الجنوب العالمي ككتلة جيوسياسية تتحدى بشكل مباشر النظام الذي تقوده الولايات المتحدة. تعاني الديمقراطيات الغربية القديمة من تزايد عدم المساواة والركود الاقتصادي والأزمة المالية والاستقطاب السياسي والجمود. وفي الوقت نفسه ، يعاني العديد من الديمقراطيات الأحدث والأفقر من الفساد والتراجع وتزايد عدم المساواة. يبدو أن "الموجة الثالثة" العظيمة من التحول الديمقراطي قد بلغت ذروتها ، وهي تتراجع الآن.

خلال الحرب الباردة ، كان النظام الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة مستقرًا في الجانب الغربي من نظام العالم ثنائي القطب. خلال هذه العقود تم وضع أسس النظام الليبرالي المهيمن. مع انهيار الاتحاد السوفيتي ، أصبح هذا النظام "الداخلي" نواة نظام عالمي موسع. كان لهذا عدة عواقب. الأول أن الولايات المتحدة أصبحت القوة العظمى الوحيدة - دخل العالم في لحظة القطب الواحد. جعل هذا من القوة الأمريكية نفسها قضية في السياسة العالمية.

خلال الحرب الباردة ، كان للقوة الأمريكية دور وظيفي في النظام: فقد كانت بمثابة توازن ضد القوة السوفيتية. مع الظهور المفاجئ للقطبية الأحادية ، كانت القوة الأمريكية أقل تقييدًا - ولم تلعب نفس الدور الوظيفي للنظام. ظهرت نقاشات جديدة حول شخصية القوة الأمريكية المهيمنة. ما الذي سيكبح جماح القوة الأمريكية؟ هل كانت الولايات المتحدة الآن إمبراطورية غير رسمية؟

أدت الحرب الأمريكية في العراق و "الحرب على الإرهاب" العالمية إلى تفاقم هذه المخاوف. زرعت بذور الأزمة في لحظة الانتصار هذه. كان النظام الدولي الليبرالي ، في الواقع ، معولمًا. لقد تحررت من أسس الحرب الباردة وسرعان ما أصبحت منصة لنظام عالمي موسع من الديمقراطية الليبرالية والأسواق والاعتماد المتبادل المعقد.

خلال الحرب الباردة ، كان النظام الليبرالي نظامًا فرعيًا عالميًا - وخدم النظام العالمي ثنائي القطب في تعزيز الأدوار والالتزامات والهوية والمجتمع التي كانت تتجلى معًا باعتبارها هيمنة ليبرالية. أولاً، مع انهيار المجال السوفيتي ، أصبح النظام الدولي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة الإطار الوحيد الباقي للنظام ، وبدأ عدد متزايد من الدول وتنوعها في الاندماج فيه. خلق هذا مشاكل جديدة لحكم النظام.

أيضا خلال الحرب الباردة ، قادت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان النظام الليبرالي ذي التوجه الغربي ، وتم تنظيمه حول مجموعة معقدة من الصفقات وعلاقات العمل والمؤسسات. (في الواقع، في أوائل سنوات ما بعد الحرب ، تم إبرام معظم الاتفاقيات الأساسية حول العلاقات التجارية والمالية والنقدية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.) لم تتفق هذه الدول على كل شيء ، ولكن بالنسبة لبقية العالم، فإن هذا كانت مجموعة صغيرة ومتجانسة من الدول الغربية. تقاربت اقتصاداتهم، كانت مصالحهم متوافقة وكانوا يثقون ببعضهم البعض بشكل عام.

كانت هذه الدول أيضًا على نفس الجانب من الحرب الباردة، وقد عزز نظام التحالف بقيادة الولايات المتحدة التعاون. سهّل نظام التحالف هذا على الولايات المتحدة وشركائها تقديم الالتزامات وتحمل الأعباء.

بهذا المعنى ، عززت جذور الحرب الباردة للنظام الليبرالي بعد الحرب الشعور بأن الديمقراطيات الليبرالية كانت منخرطة في مشروع سياسي مشترك. لقد سهلت على الدول الأوروبية ودول شرق آسيا الموافقة على العمل ضمن نظام ليبرالي تقوده أمريكا.

ثانيًا ، أزمة النظام الليبرالي هي أزمة شرعية وهدف اجتماعي. خلال الحرب الباردة ، كان لنظام ما بعد الحرب الذي تقوده الولايات المتحدة شعور مشترك بأنه مجتمع من الديمقراطيات الليبرالية التي أصبحت أكثر أمانًا جسديًا وأكثر أمانًا اقتصاديًا من خلال الانتماء إلى بعضها البعض.

أدركت الأجيال العديدة الأولى من فترة ما بعد الحرب أن التواجد داخل هذا النظام يعني أن تكون في فضاء سياسي واقتصادي حيث يمكن لمجتمعاتهم أن تزدهر وتتمتع بالحماية. تم التقاط هذا المعنى في فكرة جون روجي عن "الليبرالية الراسخة".

أصبح الانفتاح التجاري والاقتصادي متوافقين إلى حد ما مع الأمن الاقتصادي والعمالة المستقرة ورفع مستويات المعيشة. كان للنظام الليبرالي ذي التوجه الغربي سمات المجتمع الأمني - وهو نوع من مجتمع الحماية المتبادلة. كانت العضوية في هذا النظام جذابة لأنها قدمت حقوقًا ومزايا ملموسة. لقد كان نظامًا للتعاون متعدد الأطراف زود الحكومات الوطنية بالأدوات والقدرات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم.

غالبًا ما تضيع فكرة النظام الليبرالي كمجتمع أمني في روايات حقبة ما بعد الحرب. قامت الولايات المتحدة وشركاؤها ببناء نظام ، لكنهم أيضًا شكلوا مجتمعًا: نظام قائم على المصالح المشتركة والقيم المشتركة والضعف المتبادل. تجلت المصالح المشتركة ، على سبيل المثال ، في المكاسب التي تدفقت من التجارة ومزايا تعاون التحالف. تجلت القيم المشتركة في درجة من الثقة العامة والقدرة الجاهزة على التعاون المتجذرة في قيم ومؤسسات الديمقراطية الليبرالية.

كان الضعف المتبادل هو الشعور بأن هذه البلدان كانت تعاني من مجموعة مماثلة من المخاطر واسعة النطاق - النابعة من الأخطار والشكوك الكبيرة المتعلقة بالجغرافيا السياسية والحداثة. تم التلميح إلى فكرة مجتمع الأمن الغربي هذه في مفهوم "مجتمع المخاطرة" الذي طرحه علماء الاجتماع أنتوني جيدينز وأولريش بيك. حجتهم هي أن ظهور الحداثة - لنظام عالمي متقدم وسريع التطور - قد ولّد وعيًا متزايدًا واستجابات لـ "المخاطر". التحديث هو بطبيعته مسيرة مقلقة نحو المستقبل. مجتمع المخاطرة ، كما يعرِّفه بيك ، هو "طريقة منهجية للتعامل مع الأخطار وحالات انعدام الأمن التي يسببها التحديث نفسه وإدخاله". كثفت الحرب الباردة هذا الشعور بالمخاطر ، ومن منطلق الشعور المتزايد بنقاط الضعف الاقتصادية والأمنية المشتركة ، شكلت الديمقراطيات الليبرالية الغربية مجتمعًا أمنيًا.

مع نهاية الحرب الباردة وعولمة النظام الليبرالي ، تم تقويض هذا الشعور بالأمن. حدث هذا في المقام الأول ، كما ذكر أعلاه ، من خلال التوسع السريع في عدد وتنوع الدول في الترتيب. فقد النظام الليبرالي هويته كمجتمع أمني غربي. لقد أصبحت الآن منبرًا بعيدًا للتجارة والتبادل والتعاون متعدد الأطراف. أصبح العالم الديمقراطي الآن أقل أنجلو أمريكية وأقل غربية. لقد جسد معظم العالم - المتقدم والنامي والشمال والجنوب والمستعمر وما بعد الاستعمار والآسيوي والأوروبي.

كانت هذه أيضًا حالة "نجاح" في زرع بذور الأزمة. وكانت النتيجة تباينًا متزايدًا في وجهات النظر عبر النظام حول أعضائه ، ومكانهم في العالم ، وموروثاتهم التاريخية ومظالمهم.تم تقويض الأغراض الاجتماعية للنظام الليبرالي من خلال تزايد انعدام الأمن الاقتصادي والشكاوى في جميع أنحاء العالم الصناعي الغربي. منذ الأزمة المالية لعام 2008 على الأقل ، شهدت ثروات العمال والمواطنين من الطبقة المتوسطة في أوروبا والولايات المتحدة ركودًا. يبدو أن الفرص المتزايدة والأجور المتزايدة التي تمتعت بها الأجيال السابقة بعد الحرب قد توقفت.

على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، ذهب كل نمو الثروة تقريبًا منذ الثمانينيات إلى أعلى 20 في المائة من أصحاب الدخل في المجتمع. لا يبدو أن نمو التجارة والاعتماد المتبادل بعد الحرب الباردة قد أدى بشكل مباشر إلى زيادة الدخل وفرص الحياة للعديد من الديمقراطيات الليبرالية الغربية. وصف برانكو ميلانوفيتش المكاسب التفاضلية عبر النظام العالمي على مدى العقدين الماضيين بأنها "منحنى الفيل".

بالنظر إلى مستويات الدخل العالمية ، وجد ميلانوفيتش أن الجزء الأكبر من المكاسب في الدخل الحقيقي للفرد قد تحققت في مجموعتين مختلفتين تمامًا. أحدهما يضم عمالاً في دول مثل الصين والهند ممن عملوا في وظائف منخفضة المستوى في التصنيع والخدمات ، وبدءًا من مستويات الأجور المنخفضة للغاية ، فقد شهدت مكاسب هائلة - حتى لو بقيت في الطرف الأدنى من نطاق الدخل العالمي. هذا هو سنام ظهر الفيل. المجموعة الأخرى هي أعلى 1 في المائة - وفي الواقع ، أعلى 0.01 في المائة - الذين عانوا من زيادات هائلة في الثروة. هذا هو جذع الفيل الممتد لأعلى. هذا الركود في الثروات الاقتصادية للطبقات العاملة والطبقات الوسطى الغربية تعززه التحولات طويلة الأجل في التكنولوجيا وأنماط التجارة والتنظيم النقابي ومواقع وظائف التصنيع.

في ظل هذه الظروف الاقتصادية المعاكسة ، يصعب اليوم رؤية النظام الليبرالي كمصدر للأمن الاقتصادي والحماية. عبر العالم الديمقراطي الليبرالي الغربي ، تبدو الأممية الليبرالية أقرب إلى الليبرالية الجديدة - إطار للمعاملات الرأسمالية الدولية. لقد تآكل ببطء الطابع "الراسخ" للعالمية الليبرالية. لم تعد الأغراض الاجتماعية للنظام الليبرالي كما كانت عليه من قبل.

من غير الواضح اليوم أن العالم الديمقراطي الليبرالي هو مجتمع أمني. ماذا يحصل المواطنون في الديمقراطيات الغربية من الأممية الليبرالية؟ كيف يمكن لنظام دولي مفتوح وغير محكم قائم على القواعد أن يوفر الأمن - الاقتصادي أو المادي - لحياة الطبقة الوسطى العظيمة؟ كانت الأممية الليبرالية عبر القرن العشرين مرتبطة بأجندات تقدمية داخل الديمقراطيات الليبرالية الغربية.

لم يُنظر إلى الأممية الليبرالية على أنها عدو القومية ، ولكن كأداة لمنح الحكومات القدرات لمتابعة الأمن الاقتصادي والتقدم في الداخل. ما حدث في العقود العديدة الماضية هو أن هذه العلاقة بين التقدمية في الداخل والدولية الليبرالية في الخارج قد انقطعت.