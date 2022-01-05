أول ظهور لها بعد الطلاق.. ندى الكامل تثير الجدل برقصة على العمود

أثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فى أول ظهور لها بعد طلاقها.

وواجهت ندى الكامل، هجوما شرسا عبر حسابها بسبب عدد من الصور المثيرة للجدل والتى تظهر فيها وهى تلعب رياضة "الرقص على العمود".

ندى الكامل

كما نشرت ندى الكامل صورا اخرى وهى ترتدى فساتين تبرز انوثتها وقررت ان تغلق التعليقات عبر حسابها على انستجرام منعا للهجوم عليها.

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

علقت ندى الكامل علي انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ندى الكامل

وقالت ندى الكامل : «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجيأحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».

ندى الكامل

وأضافت ندى الكامل : «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

وأوضحت ندى الكامل : «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».

ندى الكامل وأحمد الفيشاوى

وكانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى قامت بإلغاء متابعة طليقها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأولى الطلاق رسميًا الذي وقع في 21 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت ذاته كشف الحساب الرسمي للفنان أحمد الفيشاوي، عدم وجود طليقته (ندى الكامل) في القائمة التي تتابعه، في الوقت الذي يظل فيه الفيشاوي الصغير، متابعًا لطليقته ولم يلغي متابعتها.

ندى الكامل