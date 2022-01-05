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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاد لبيع النساء على الإنترنت والشرطة الهندية تلقى القبض على 3 متهمين

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

أصدرت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، بشأن واقعة بيع نساء مسلمات في "مزاد" على الإنترنت.

وووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت الشرطة إنها ضبطت ثلاثة أشخاص لصلتهم بتطبيق إلكتروني، ينشر صورا لنساء مسلمات، في قضية إساءة للأقلية المسلمة على ما يبدو.

وأضافت الشرطة أن المتهمين المقبوض عليهم هم شابان يبلغان 21 عاما وفتاة في الثامنة عشرة.

وأوضح مفوض شرطة مومباي في تصريحات للصحفيين: "نحقق للوقوف على ما إذا كان ذلك جزءا من مخطط أكبر".

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وعُرضت صور أكثر من 100 امرأة مسلمة هندية بارزة، بينهن صحفيات، وناشطات وممثلات دون إذنهن على موقع المزاد، وكان بين هؤلاء المعروضة صورهم الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وأطلق على الموقع الإلكتروني، الذي حظر في غضون 24 ساعة، اسم "بولي باي"، وهي كلمة عامية مهينة للمسلمين الهنود.

وتوجد الانقسامات الدينية في الهند منذ فترة طويلة، لكن منتقدي الحكومة يقولون إن العنف ضد المسلمين قد تصاعد منذ عام 2014 في ظل الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال البروفيسور تنوير إعجاز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دلهي، في تصريحات سابقة إن "العنف الطائفي ليس ظاهرة حديثة، لكنه ينمو بالتوافق مع استراتيجيات من هم في السلطة وبالتجييش السياسي".

الهند العنف الطائفي مومباي الهندوسية النساء المسلمات

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