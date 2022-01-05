بإطلالة أنيقة.. هيفاء وهبي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها من شوارع باريس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية جاكت وبنطلون جينز، وحذاء شتوي بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس فيلمه الجديد مع النجمة هيفاء وهبي.

وقال أحمد خالد موسى:" أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره 3 يناير في فرنسا".

وتابع: هذا الفيلم سيشهد أول تجربة إنتاجية لي، وهي تجربة مختلفة وتحدي جديد لي في السينما

وسيكون بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ .

كانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.