بفستان قصير.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من شوارع باريس

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها من شوارع باريس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان أسود قصير، مع جاكيت وحذاء شتوي بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت هيفاء وهبي علي الصور، قائلة: «سلام».

وكشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس فيلمه الجديد مع النجمة هيفاء وهبي.

وقال أحمد خالد موسى:" أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره 3 يناير في فرنسا".

وتابع: هذا الفيلم سيشهد أول تجربة إنتاجية لي، وهي تجربة مختلفة وتحدي جديد لي في السينما

وسيكون بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ .

كانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

آخر أعمال هيفاء وهبي

آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

مسلسل "أسود فاتح" سبق عرضه للمرة الأولى عبر منصة شاهد دوت نت الالكترونية، وبعدها تم عرضه للمرة الثانية، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في شهر فبراير الماضي.