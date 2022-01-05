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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتحاد الناشرين: القرعة العلنية لمعرض الكتاب غدًا.. ومد فترة مبيعات المعرض يوم إضافي

صدى البلد

أصدر اتحاد الناشرين المصريين بيانا للناشرين المشاركين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمزمع انطلاق دورته 53 نهاية يناير الجاري.

 

وجاء في بيان اتحاد الناشرين المصريين : فى ضوء الإعداد والتنسيق لمشاركة الناشرين المصريين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، وفى ضوء ما أثمر عنه اجتماع اللجنة العليا للمعرض، فقد تقرر ما يلى:
بالنسبة للناشرين الذين حصلوا على توكيلات بالمشاركة معهم ضرورة تقديم إفادة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب بأن دار النشر التى تم الحصول على توكيل منها عضوا باتحاد الناشرين المصريين ولايجوز المشاركة بتوكيل لغير الأعضاء بالاتحاد أو لناشرين غير مصريين ، على أن يتم تقديم تلك الإفادة بحد أقصى 12 يناير 2022.


بالنسبة للناشرين الموجودين بقائمة الانتظار تم حل المشكلة وتم إتاحة أماكن لعدد منهم وفقا لقائمة الإصدارات وشروط المعرض ويمكن الرجوع لإدارة المعارض لمعرفة موقف المشاركة النهائى. 

 

قرعة علنية


وأوضح البيان أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتسكين المعرض يوم الخميس القادم الموافق 6 يناير 2022 بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض وستكون علنية وورقية وسيتم عرض الخرائط قبل إجراء القرعة بناء على طلب الاتحاد تحقيقا للشفافية، وستكون القرعة على الصالات ارقام 1، 2 من الساعة 11 ص حتى 12ص، وصالة رقم 4 من الساعة 12ظ حتى الساعة 1 ظ، وصالة رقم 5 من الساعة 1ظ حتى الساعة 2 ظ، وصالة رقم 3 للناشرين العرب من الساعة 2ظ حتى الساعة 3ظ ومتاح الحضور لجميع من يرغب.

 

وأشار اتحاد الناشرين المصريين إلى أنه تم مدة فترة مبيعات المعرض يوم إضافى لينتهى فى 7 فبراير 2022، وتم مدة فترة نقل الكتب من المعرض لتكون حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالى لانتهاء المعرض. 

 

وجارى دراسة تكليف أحد الشركات المتخصصة لنقل كتب الناشرين إلى المعرض بصورة جماعية تيسيرا على السادة الناشرين خاصة فيما يتعلق بالنقل على طبالى وتخزينها حتى نهاية المعرض.

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