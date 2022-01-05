حادث الدائري الأوسطي.. خبير طرق يكشف أسباب التصادم |تفاصيل

شهدت القاهرة العديد من حوادث الطرق خلال الأيام السابقة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على الطرق الرئيسية ووجود شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات التصادم بين السيارات ووقوع العديد من الضحايا.

وآخر هذه الحوادث، كان حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان الذي تصادم به ١٠ سيارات نتج عنه مصرع شخص واصابة ٨ آخرين، وإغلاق الطريق مما سبب في إختناق مروري على الطريق والطرق المؤدية إليه.

أسباب الحوادث على الطرق

وعن أسباب حدوث هذه الحوادث التي تشهدها القاهرة خاصة على الطريق الدائري، قال الدكتور عماد الدين نبيل، خبير النقل والطرق، إنه في حالة الحوادث يقوم المختصين بعمل تحليلات النقاط السوداء، بمعني أن يتم اكتشاف إذا ما كانت هذه الحوادث تتكرر أكثر من مرة في العام وبنفس المنطقة التي وقع فيها الحادث، أم أن الحوادث تكون متفرقة وفي العديد من المناطق الأخرى؟.

وتابع نبيل في تصريحات لـ "صدى البلد"، إذا كانت الحوادث في مناطق مختلفة لا يكون السبب في الطريق، ومن هنا يبدأ المختصين في البحث عن السبب الحقيقي لحدوث الحادثة، ولكن إذا وقعت أكثر من حادثة في نفس المنطقة فبالتالى الطريق يحتاج إلى الصيانة.

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وقال إنه في كثير من الأحيان يكون أسباب حدوث التصادم بين السيارات الطقس، لذلك تقوم الجهة المختصة بغلق هذه الطرق التي قد تصل إلى درجة العتامة أو عدم الرؤية.

وعن الحوادث الغير طبيعية التي تكون ناتجة عن التصرفات الخاطئة من السائقين، أوضح خبير الطرق والنقل، أن الحوادث الغير طبيعية التي تحدث على الطرق الرئيسية يكون لها العديد من الأسباب منها، السائقين متعاطين المخدرات، أوعدم النوم نتيجة ضغوط العمل في شركات النقل، أو القيادة عكس الاتجاه وغيرها من الأسباب الأخرى الناتجة عن الأخطاء الشخصية.

إحصائيات الحوادث في مصر

وأشار إلى أن الإحصائيات عن حوادث التصادم تقول إن هناك 75% من الحوادث سببها رعونة السائق والسرعة، و20% بسبب عدم صيانة المركبات جيدا، والـ 10% المتبقية سببها عدم جودة الطرق وسوء الطقس والتي قلت مع المشروع القومي للطرق الذي أطلقته الحكومة والذي ساعد كثيرا على تحسين الرؤية عن طريق عمل مسافات الرؤية على الطرق.

تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

وكانت مصادر أمنية، كشفت تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي الذي تصادمت به ١٠ سيارات بينها سيارتا نقل والذي راح ضحيته مواطن وأصيب ٨ آخرون.

وقالت المصادر لـ "صدى البلد"، إن الطريق الدائري الأوسطي شهد حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالحصى في مخرج الطريق الدائري القادم من التجمع باتجاه ١٥ مايو.

وأضافت المصادر، أنه أثناء رفع حطام حادث السيارة النقل، وبطء الحركة المرورية على الطريق القادم من التجمع باتجاه البدرشين، اصطدمت سيارة نقل كونتينر بعدد من السيارات.

وتابعت المصادر، أن الحادث نتج عنه اشتعال النيران في السيارات وتفحم بعضها وتهشم الآخر.

فيما أفادت الإدارة العامة للمرور في بيان، تصادم سيارتي نقل و٧ سيارات ملاكي وميكروباص في حادث الطريق الدائري الأوسطي.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي، القادم من التجمع اتجاه الفيوم عند نفق الاوتوستراد وتصادم عدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومرور القاهرة لمعرفة سبب الحادث ورفع آثار الحادث من الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

بيان النيابة العامة عن الحادث

كشفت النيابة العامة عن تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة، التي شهدت اليوم الحادث المروري بالطريق الدائري الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان-، وذلك من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.

وناشدت النيابة العامة، في بيان أصدرته مساء اليوم، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

وقال النيابة العامة، إنها أخطرت ظهيرةَ اليومِ "الأربعاء" الموافق الخامس من شهر يناير الجاري بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

وأوضح البيان أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم.



وأفاد البيان بأن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.

وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.