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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المرور: تصادم 10 سيارات في حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان

موقع الحادث
موقع الحادث

أفادت الادارة العامة للمرور في بيان، تصادم عدد سيارتين نقل و٧ سيارات ملاكي وميكروباص في حادث الطريق الدائري الأوسطي.

ولقى شخص مصرعه وأصيب  ٨ آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي.

ووصل اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الي موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري الأوسطي، القادم من التجمع اتجاه الفيوم عند نفق الاوتوستراد وتصادم عدد من السيارات.

انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومرور القاهرة لمعرفة سبب الحادث ورفع آثار الحادث من الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

الأوسطي الادارة العامة للمرور حادث الطريق الدائري الأوسطي وزير الداخلية

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