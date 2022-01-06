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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. غلق باب الترشح للقائمة المبدئية لرئيس جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن المجلس الاعلى للجامعات،  فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان بداية يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان يسير وفق شروط و ضوابط معينة ووفق جدول زمني تم تحديده من قبل المجلس.

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ويشمل الجدول الزمنى للترلاشح لمنصب رئيس الجامعة الآتي:

يبدأ الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان 1 يناير 2022 ، و للتقدم للترشح من خلال مقر المجلس الاعلى للجامعات.

الخميس 6 يناير 2022 غلق باب الترشح للقائمة المبدئية.

الأحد والإثنين 9 ،10 يناير 2022 تلقى الطعون بالمرشحين لمنصب رئيس الجامعة.

الثلاثاء 11 يناير 2022 اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدم و اعلان القائمة النهائية للمرشحين و اعلان الجدول الزمنى للمقابلات.

السبت 15 يناير تسليم المشرحين أوراقهم لأعضاء اللجنة.

جميع المقابلات الخاصة بالترشح وتسليم الأوراق يتم بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

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