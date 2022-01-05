أحلى الحلوات.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلى علوي

احتفلت الفنانة الهام شاهين، بعيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، وشاركت صورا من الحفل رفقة يسرا وعدد من الأصدقاء المقربين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "صديقتى الغاليه جدا أحلى لولى .. كل سنة و إنتى جميله و ناجحه و سعيده و حواليكى كل اللى بيحبوكى .. سنه حلوة عليكى يا أحلى الحلوات و ربنا يفرح قلبك".



من جانب اخر، انتقدت الفنانة إلهام شاهين الفنانين الذين يرفضون الأحضان والقبلات في السينما المصرية والدراما، قائلة: لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلش وأبعدوا عن الوسط.

تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: " مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ده جهل.. والي بيقول كده يروح يدرس ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش".