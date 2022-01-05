عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

على مدار العام.. الإفتاء: يحب قضاء أيام رمضان لمن أفطرت للحمل والرضاعة

حكم القضاء لمن أفطرت
حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة

حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول سائلة: اعمل أي لو فطرت أيام في رمضان أثناء الحمل ومن بعدها أيام أخرى أثناء الرضاعة؟، ويا ترى أقدر أخرج فلوس؟

حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان حكم من أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة، إن هناك أمور كثيرة من شأنها القضاء دون مشقة أو تعب، موضحاً أن الإنسان لو نظر إلى الشهر بصورته 30 يوماً لعجز عن القضاء، لكن الأفضل أن يقوم بتوزيع تلك الأيام ويمكنه أن يقضيها خلال عام لو صام كل أسبوع مرة.

أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها

ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته: أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها؟، أجاب عن الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن قضاء الصيام يجب بتعويض الأيام الفائته بالصيامها مرة أخرى .

وأوضح أمين الفتوى، خلال رده على سؤال: أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها علما بأن جاء رمضان بعده ولم أكن قضيتها؟، عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية ، على موقع الفيس بوك أن إخراج صدقة ككفارة للتأخير ورد أقوال للعلماء بجوازها ولكن الأهم لكي تسقط هذه الأيام من على المرأة أن تصومها وتقضيها.

لو تكرر القسم على عدم فعل شيء ما فهل يلزم تعدد الكفارة؟

إخراج الكفارة في صورة طعام جاف أو مطبوخ .. علي جمعة يوضح

هل الإفطار في صيام التطوع يوجب القضاء أو الكفارة؟

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في إحدى محظورات الصيام فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة اخرى ولكن بدون كفارة.

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ"صدى البلد"، خلال إجابته على سؤال ما حكم من وقع في إحدى محظورات الصوم في يوم التطوع؟ قائلاً: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه".
وتابع الشيخ عبد الحميد الأطرش: التطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا الى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.

حكم من أفطرت رمضان للحمل حكم من أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة دار الإفتاء قضاء الصيام هل الإفطار في صيام التطوع يوجب القضاء أو الكفارة رئيس لجنة الفتوى بالأزهر حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل

موضوعات متعلقة

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة.. فيديو

يعدل صيام نهار الصيف.. كرامات قيام الليل في الشتاء لا تغفلها

أفطرت أياما في رمضان فهل يجوز إخراج صدقة بدلا من قضائها؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الحالات الحرجة بـ عين شمس: أوميكرون باب لظهور متحورات حال زيادة الإصابات|فيديو

ننشر تفاصيل الحديث المتبادل بين وزير الرياضة ومحمد صلاح وكيروش.. فيديو

حادث الدائري الأوسطي.. خبير طرق يكشف أسباب التصادم |تفاصيل

60 يوما.. وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات|تفاصيل

ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

كان يفكر في التخلي عن منصبه.. ياسر رزق: طنطاوي كان يرى أن السيسي سيكون خليفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. عملية جراحية لتركي آل الشيخ

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

"البيئة" للمسنين ومرضى الصدر : تجنبوا الخروج هذه الأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

إنذار نهائي.. تحذير شديد اللهجة من التموين للمواطنين

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ