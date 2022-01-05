على مدار العام.. الإفتاء: يحب قضاء أيام رمضان لمن أفطرت للحمل والرضاعة

حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول سائلة: اعمل أي لو فطرت أيام في رمضان أثناء الحمل ومن بعدها أيام أخرى أثناء الرضاعة؟، ويا ترى أقدر أخرج فلوس؟

حكم القضاء لمن أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان حكم من أفطرت رمضان للحمل ثم للرضاعة، إن هناك أمور كثيرة من شأنها القضاء دون مشقة أو تعب، موضحاً أن الإنسان لو نظر إلى الشهر بصورته 30 يوماً لعجز عن القضاء، لكن الأفضل أن يقوم بتوزيع تلك الأيام ويمكنه أن يقضيها خلال عام لو صام كل أسبوع مرة.

أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها

ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته: أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها؟، أجاب عن الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن قضاء الصيام يجب بتعويض الأيام الفائته بالصيامها مرة أخرى .

وأوضح أمين الفتوى، خلال رده على سؤال: أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها فهل يجوز إخراج صدقة بدل من قضائها علما بأن جاء رمضان بعده ولم أكن قضيتها؟، عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية ، على موقع الفيس بوك أن إخراج صدقة ككفارة للتأخير ورد أقوال للعلماء بجوازها ولكن الأهم لكي تسقط هذه الأيام من على المرأة أن تصومها وتقضيها.

هل الإفطار في صيام التطوع يوجب القضاء أو الكفارة؟

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في إحدى محظورات الصيام فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة اخرى ولكن بدون كفارة.

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ"صدى البلد"، خلال إجابته على سؤال ما حكم من وقع في إحدى محظورات الصوم في يوم التطوع؟ قائلاً: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه".

وتابع الشيخ عبد الحميد الأطرش: التطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا الى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.