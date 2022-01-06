أكثر السيارات المصنعة محلياً مبيعاً بمصر خلال 2021

اعلن احدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات المصري " الأميك "عن اجمالي مبيعات المركبات في مصر المصنعة في السوق المحلي .

واوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك أن مبيعات السيارات المصنعة محليا وصلت الي 52.792 ألف سيارة خلال أول 11 شهر من عام 2021.

حيث تصدرت شركة نيسان مبيعات السيارات المجمعة محلياً بمصر في 2021 ، بعدد 17.663 ألف سيارة .

ويأتي ذلك بنمو بمقدار 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 الذي شهد مبيعات بلغت 39.104 ألف مركبة.

وجاء ترتيب مبيعات السيارات المصنعة في مصر كالتالي :

1- شركة نيسان ببيع عدد 17.663 ألف سيارة .

2- شركة شيري ببيع عدد 12.899 ألف سيارة .

3- شركة بي واي دي ببيع عدد 6200 سيارة .

4- شركة هيونداي ببيع عدد 5938 سيارة .

5- شركة شيفروليه ببيع عدد 5378 سيارة .

6- شركة لادا ببيع عدد 2903 سيارة .

7- شركة تويوتا ببيع عدد 1015 سيارة .

8- شركة جيب ببيع عدد 446 سيارة .

9- شركة كيا ببيع عدد 350 سيارة .

والجدير بالذكر ان عام 2021 ، قد شهد العديد من الإصلاحات داخل السوق المصري للسيارات ، بعد العقبات التى واجهتها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا .