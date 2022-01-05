استسلام عنصر من ميليشيا الشباب إلى الجيش الصومالي

استسلم عنصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأربعاء، إلى القوات المسلحة الصومالية في محافظة باي.



وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن العنصر الذي سلم نفسه يدعى أبشر عبدالرحمن عبدي، وكان يعمل عضوًا في ميليشيا الشباب لعدة سنوات، داعيا أعضاء الميليشيا إلى الاستسلام والاستفادة من العفو الذي قدمته الحكومة الصومالية.



وكان العديد من القياديين البارزين في صفوف ميليشيا الشباب قد استسلموا في الفترة الأخيرة للجيش الصومالي الذي توعد بتصفية الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.