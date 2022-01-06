طلعت يوسف: اختيار المدربين داخل اتحاد الكرة يكون وفقا للأهواء الشخصية

أكد طلعت يوسف نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق و المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي أن اختيار المدربين داخل اتحاد الكرة يكون وفقا للأهواء الشخصية.



وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "لدي قناعة أن الأمور في اتحاد الكرة على مدار تاريخه المعاصر أن القرار تأخذ وفقا للأهواء الشخصية".



وأضاف: "يكون هناك تحكم في القرارات بسبب الصداقات والعلاقات إلى حد كبير وأيضا للضغوطات التي يمارسها الجميع".



وأتم: "لست حزينا من عدم تولى تدريب منتخب مصر فأن أحترم نفسي والوسط الرياضي إذا احترمك فهو شيء لا يقدر بمنصب ".