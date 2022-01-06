ربنا يجعل معاناتك في ميزان حسناتك.. صلاح عبدالله ينعى مها أبو عوف

نعى الفنان صلاح عبدالله ،الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا ، ونشر تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر " .



وكتب صلاح عبدالله " وتتوالى المفاجآت الحزينة الصادمة ولكننا راضون بقضاء الله وقدره وكلنا لها يامها وربنا يجعل معاناتك في ميزان حسناتك

أرجوكم الفاتحة والدعاء #مها_ابوعوف ".

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".