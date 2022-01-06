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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كازاخستان.. الشرطة تعلن القضاء على عشرات المتظاهرين

تظاهرات كازاخستان
تظاهرات كازاخستان

أعلنت شرطة كازاخستان، اليوم الخميس، مقتل عشرات المتظاهرين من مثيري الشغب في ألماتي، أكبر مدن البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، أعلن أمس الأربعاء، أن معركة عنيفة تدور رحاها بين قوات الإنزال الجوي الكازاخية و"العصابات المسلحة" في ضواحي مدينة ألماتي كبرى مدن البلاد.

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كازاخستان.. توقف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك والاتصالات

وذكرت وكالة “سبوتنيك كازاخستان” صباح اليوم، الخميس، أن جميع الرحلات الجوية في مطار عاصمة كازاخستان قد ألغيت حتى الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، وسط توقف مؤقت لخدمة الانترنت وعمل البنوك والبورصات.

وقالت الوكالة: "في مطار نور سلطان، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا (9.00 بتوقيت موسكو). هذه رحلات إلى ألماتي وسيمي وبيتروبافلوفسك وأكتوبي وتركستان وموسكو".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام بأنه تم تعليق عمل البنوك والبورصات في كازاخستان مؤقتا وسط احتجاجات في البلاد، وفق تقرير صادر من البنك الوطني.

كما ذكرت المصادر أن خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت متوقفة حاليا في أكبر مدن البلاد.

وفرضت كازاخستان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التي رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

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