أخبار العالم| كازاخستان تشتعل بالاشتباكات والحوثي يهاجمون السعودية مجددا

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث على المستويين الإقليمي والعالمي نفرد أبرزها في التقرير التالي:

هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة.

قيس سعيد ردًا على مطالب بالإفراج عن البحيري: لا أحد فوق الدولة

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح القيادي في النهضة الإسلامية نورالدين البحيري.

صدمة جديدة.. اكتشاف إصابات بفلورونا في الولايات المتحدة

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد سجلت بعض الإصابات بفلورونا، وهو إصابة شخص بفيروس كورونا والإنفلونزا معا، خلال الفترة الماضية.

بـ تحليق مكثف للطيران .. إسرائيل تقصف الأراضي السورية بالدبابات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، بشن الاحتلال الإسرائيلي هجوم بقذائف الدبابات على قرية الحرية بريف القنيطرة السورية.

عرب ويكلي: زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى مصر قبل القمة العربية

كشفت صحيفة "عرب ويكلي" الخليجية الناطقة بالإنجليزية عن إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة إلى مصر حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري.

كازاخستان تشتعل.. مقتل وإصابة 325 فردا من عناصر الحرس الوطني خلال الاشتباكات

أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، الأربعاء نقلاً عن وزارة الداخلية، بمقتل 8 من أفراد الشرطة والحرس الوطني وإصابة 317 خلال الاضطرابات في عدة مناطق في كازاخستان.

تطور خطير .. رئيس كازاخستان : معركة بين قوات الجيش والعصابات المسلحة

أعلن رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، الأربعاء، أن معركة عنيفة تدور رحاها بين قوات الإنزال الجوي الكازاخية والعصابات المسلحة في ضواحي مدينة ألما آتا كبرى مدن البلاد.

ذكرى 6 يناير في أمريكا.. بايدن يحمل ترامب مسئولية اقتحام الكابيتول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحمل دونالد ترامب، مسؤولية خاصة عن فوضى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

اقترب من بدء إنتاج الكهرباء.. شاهد أحدث فيديو لتطورات بناء سد النهضة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، شريط فيديو جديد لـسد النهضة، يظهر آخر تطورات البناء في السد.