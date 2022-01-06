إسرائيل تسجل 8135 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت 8125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بمعدل إيجابي يقف عند 7.8٪.

وأشارت معطيات الوزارة إلى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة ال 129 حالة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة فإن إجمالي عدد الإصابات بلغ، الأربعاء ، 62,438إصابة نشطة بينها 129 خطيرة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 1,429,037بينها 8,253 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 5,942,853 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وإن 4,288,190 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

