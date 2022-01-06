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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة صناع الخير

انطلاق أعمال القافلة الطبية الموسعة لمجلس الوزراء لخدمة أهالي رأس غارب

صدى البلد

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر  أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة  الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء و مؤسسة صناع الخير للتنمية، ونقابة أطباء الغربية، ونقابة صيادلة الغربية، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

 

وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. 


وتستهدف القافلة خدمة أهالي  رأس غارب بتقديم كافة الخدمات الطبية الشاملة، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 


وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء أن قافلة رأس غارب تشمل تقديم خدمات طبية علاجية في ١١ تخصص طبى مختلف منها عيون،  وأطفال ونساء وعظام وأسنان وباطنة وجهاز هضمي  وسكر وغدد صماء وجراحة عامة و اورام واطراف صناعية.


وأوضح أن الخدمات المقدمة تشمل ايضاً توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج وإجراء العمليات وأن جميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.


من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة رأس غارب بالبحر الأحمر هدفها تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً .

 

كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.


ولفت عبدالفتاح، أن تلك القافلة تأتي فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين في أماكن معيشتهم و تتشارك مؤسسة صناع الخير  في القافلة بتنفيذ مستشفى ميدانى كامل في مجال الكشف على أمراضش العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى.

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انطلاق أعمال القافلة الطبية الموسعة لمجلس الوزراء لخدمة أهالي رأس غارب

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