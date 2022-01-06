الكشف عن 2 مليون مواطن في قوافل مجانية لوزارة الصحة

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن إطلاق القوافل الطبية المجانية هى جزء تقدمه وزارة الصحة من خلال المبادرات الرئاسية من خلال مبادرة " حياة كريمة " .



وأكد حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ،أن " حياة كريمة " هى مبادرة رئاسية عملاقة لتوفير معيشة مناسبة للمواطنين فى كافة القطاعات ، وتقدم خدمات رعاية صحية للقرى الأكثر احتياجا .



وأشار حسام عبد الغفار ، إلى أن وزارة الصحة أطلقت آلاف القوافل الطبية بإجمالى الكشف عن 2 مليون مواطن ، وإجراء تحاليل دم لأكثر من 336 ألف مواطن بالاضافة لإحالة أكثر من 9 آلاف مواطن لتلقى الخدمات الطبية فى المستشفيات فى العديد من المحافظات .