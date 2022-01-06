السعودية تشهد قفزة قياسية وتسجل 3168 إصابة جديدة بـ كورونا خلال يوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل قفزة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 568650 حالة.

كما سجلت الوزارة حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8888 حالة إصابة بـ فيروس كورونا.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 109 حالة، فيما تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، ليصبح الإجمالي 544161 حالة.

يذكر أن السعودية أعادت في وقت سابق، إلزام ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، عقب زيادة معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، أن المنحنى الوبائي بالمملكة في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بالبلاد لفترات لا ترغب في عودتها حال عدم التزام المواطنين.