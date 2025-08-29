هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب

هل النوم على جنابة يورث الفقر؟ سؤال يثار حوله الجدل كثيرا وتكثر الحيرة بسببه، ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة حكم الشرع في النوم على جنابة وهل هو حرام شرعا أم لا، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية حول هذه المسألة.

هل النوم على جنابة يورث الفقر؟

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، ويستحب الإسراع بالغسل .

وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، عن معنى الحديث الذي رواه عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ" أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما.

وأوضح أن المقصود بالجنب في الحديث هو من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها، مشيرا إلى أن العلامة السندي قال في "حاشيته على سنن النسائي" (1/ 141): [قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة].

هل يجوز النوم على جنابة؟

قال الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للشخص الجُنب سواء رجل أو امرأة النوم على جنابة دون اغتسال أو حتى وضوء، وإن كان خلاف الأفضل، مشيرًا إلى أنه لا حرمة في النوم على جنابة ولكن بشرط واحد.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن النوم على جنابة جائز ، وإن كان الاغتسال منها هو الأفضل ، وإن لم يغتسل الجُنب ، فالخطوة التالية في الأفضلية أن ينام على وضوء . منوهًا بأنه إذا نام الشخص الجُنب دون أن يغتسل من الجنابة أو حتى يتوضأ فلا وزر عليه.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا حُرمة في هذه الحالة، ولكن كل هذا بشرط أن يكون هذا الجُنب قد أدى كل الصلوات المكتوبة قبل الجنابة، وليس عليه صلوات ، فهنا النوم على جنابة بهذه الحالة لا يؤثر ولا يجعله قد ترك صلاة من الصلوات.