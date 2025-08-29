قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
ديني

حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح

اتجاه القبلة
اتجاه القبلة
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول رجل سافر إلى مكانٍ لمدة شهر، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرى اتجاه القبلة، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان مستقبلًا لها بالفعل، فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه الإعادة؟

أوضحت دار الإفتاء أن استقبال القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 150]، وإلى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ...» متفق عليه. 

كما نقلت إجماع العلماء على أن ترك الاستقبال مع العلم بالجهة يُبطل الصلاة ويوجب الإعادة.

وبيّنت الفتوى أن المقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، وإلى المسجد الحرام لمن كان داخل مكة، أما من كان خارجها فيكفيه التوجه نحو مكة.

وبحسب رأي جمهور الفقهاء، إذا جهل المسلم اتجاه القبلة وجب عليه أن يسأل أو يجتهد في تحريها، فإن اجتهد وأصاب أو حتى أخطأ فصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة بعد خروج الوقت، لأن التكليف في هذه الحالة يقتصر على الاجتهاد وبذل الوسع، لا على الإصابة اليقينية.

دار الإفتاء استقبال القبلة صحة الصلاة شروط الصلاة اجتهاد المصلي تحرّي القبلة

