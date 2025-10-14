باسم يوسف: ظهوري مع بيرس مورغان كان "سيرك بلا فائدة".. وتعلمت أن أعود لمكاني ككوميديان

أكد الإعلامي باسم يوسف أن البرنامج الخاص ببيرس مورغان يسبب لخبطة المشاهد والمتابعين بيشاهدوا سيرك مصارع حر لا ينتهي، والحقيقة ملهاش أى لازمة ومكنتش مبسوط من نفسي خالص.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “اضايقت من نفسي لأني لم أخدم الجانب بتاعنا زي ما كنت متخيل، ولأني اتحطيت فى موقف بيتكلم بإسم قضية أكبر مني، ولكن أنا أتعلمت من الطب أن المذاكرة عمرها ما بتضيع".

وأشار: “اكتشفت أني بعد الحوارات اللي دخلتها أن الموضوع مش مجرد تحضير، الموضوع بصراحة أنك تهزأ الناس دي وتكشف أنهم كدابين، وأهم درس تعلمته أني أرجع مكاني وأنا لا محلل ولا سياسي أنا راجل مهرج وكوميديان أنا أطلع مع متحدث جيش الاحتلال أهزأه أو أقلل منه”.