عند اقتناء هاتف جديد، يطرح صاحبه سؤال: كيف يمكنني نقل محتويات هاتفي القديم إلى الجديد في دقائق؟، حيث يواجه الكثير من المستخدمين عقبة أساسية تتمثل في كيفية نقل البيانات من الجهاز القديم إلى الجديد، خاصة مع تعدد التطبيقات والصور وجهات الاتصال والملفات المهمة.

لكن مع تطور التكنولوجيا، باتت شركات الهواتف توفر أدوات ذكية وسريعة تتيح إتمام العملية دون فقد أي محتوى.

كيف يمكنني استنساخ هاتفي القديم؟

هذا الدليل يوضح لك أبرز الطرق التي تُمكّنك من نقل بياناتك بسهولة وأمان، سواء كنت تستخدم نظام أندرويد أو iOS، أو حتى إذا كنت بصدد الانتقال من نظام إلى آخر.

أولًا: من أندرويد إلى أندرويد

إذا كنت بصدد ترقية هاتفك الأندرويد إلى إصدار أحدث بنفس النظام، فهناك أكثر من طريقة مضمونة للنقل:

1- باستخدام Google Drive:

من الهاتف القديم: افتح تطبيق Google Drive، ثم توجه إلى خيار النسخ الاحتياطي وقم بتفعيل النسخ التلقائي للبيانات.

من الهاتف الجديد: بمجرد تسجيل الدخول بنفس حساب Google، ستظهر بيانات النسخ الاحتياطي ليتم استعادتها بشكل تلقائي.

2- باستخدام Samsung Smart Switch:

حمّل التطبيق على الهاتفين.

اختر طريقة النقل (إما عبر شبكة Wi-Fi أو باستخدام كابل).

وافق على عملية النقل، وانتظر حتى تنتهي، لتجد جميع بياناتك على الهاتف الجديد.

ثانيًا: من آيفون إلى آيفون

أما إذا كنت من مستخدمي هواتف آبل، فقد وفرت الشركة أداة سهلة تُسمى Quick Start، تجعل العملية أكثر سلاسة:

شغّل الهاتف الجديد وضعه بجانب الهاتف القديم.

ستظهر نافذة على الهاتف القديم تسألك إن كنت تريد نقل البيانات.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، وسيتم نقل البيانات عبر الواي فاي أو من خلال الكابل.

ثالثًا: من أندرويد إلى آيفون

إذا كنت تنتقل من أندرويد إلى عالم iOS، فالحل الأمثل هو تطبيق Move to iOS المتاح على متجر Google Play:

ثبّت التطبيق على هاتفك الأندرويد.

أثناء إعداد الهاتف الآيفون الجديد، اختر خيار "نقل البيانات من أندرويد".

أدخل الكود الذي سيظهر على شاشة الآيفون داخل التطبيق على الأندرويد.

اختر نوع البيانات التي ترغب في نقلها مثل الصور، الرسائل، وجهات الاتصال.

رابعًا: من آيفون إلى أندرويد

الانتقال من iOS إلى أندرويد لم يعد معقدًا كما كان في السابق، إذ توفر شركات مثل سامسونج وجوجل أدوات مدمجة تسهّل العملية:

أثناء إعداد الهاتف الجديد، اختر استيراد البيانات من iPhone.

قم بتوصيل الجهازين إما بكابل مباشر أو عبر شبكة Wi-Fi.

سجّل دخولك بحساب Apple ID الخاص بك.

حدد البيانات المراد نقلها مثل الصور، الرسائل، الملفات، وجهات الاتصال، لتجدها جاهزة على جهازك الأندرويد الجديد.

خامسًا: لا تنس التطبيقات والحسابات

عملية نقل البيانات لا تكتمل بمجرد نسخ الملفات والصور فقط، بل يجب التأكد أيضًا من:

تسجيل الدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني.

إعادة ضبط إعدادات التطبيقات البنكية وتفعيل المصادقة الثنائية.

بالنسبة لتطبيقات مثل واتساب، يجب اتباع خطوات النقل اليدوي للنسخ الاحتياطية، إما عبر Google Drive في حالة الأندرويد، أو عبر iCloud في حالة الآيفون.