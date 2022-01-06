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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العمل شرف.. تفاصيل شعائر صلاة وخطبة الجمعة غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنقل خطبة الجمعة، غداً من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وعدد من القنوات الفضائية الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، حيث تقام شعائر صلاة وخطبة الجمعة، الموافق  4 من شهر جمادي الآخره 1443هجرية - 7 من يناير الجاري، في رحاب مسجد الأربعين بقرية سلكا، محافظة الدقهلية.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وخطيباً الدكتور محمد عزت محمد.

العمل شرف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان : "العمل شرف"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

خصم شهر لمخالفة تعليمات الجمعة 

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة الماضي، خصم شهراً من بدل صعود المنبر من الشيخ محمود أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد – منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة – مديرية أوقاف المنيا مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وزير الأوقاف: الإهمال في الواجب الوظيفي من أخطر أنواع الفساد

العمل شرف.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة


مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2022م.

وحددت وزارة الأوقاف، الشروط الآتية والتي لابد أن تتوافر في المتقدمين:
1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات ، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.
3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020م ـ 2021م .
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).
7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.
12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
وتقدم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين) من هنا وذلك اعـتباراً مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخه ؛ على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.

وأوضحت، أنه سيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.

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