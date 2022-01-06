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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش مصدقة.. شيرين رضا عن رحيل مها أبو عوف

مها ابوعوف
مها ابوعوف

نعت الفنانة شيرين رضا، الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.


ونشرت شيرين رضا، صورة للفنانة مها أبو عوف عبر صفحتها على إنستجرام، معلقة "خبر صعب وحزين مش مصدقة انك مشيتي بدرى كده.. هتوحشينا قوى، انا لله وانا اليه راجعون".

جانب من حياة مها أبو عوف

تنتمى الفنانة الراحلة مها ابو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية  التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".


وشاركت مها أبو عوف فى كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضى من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٦_١٦٠١٠٨

https://www.instagram.com/shereenredaofficial/p/CYZBx9Coiqu/?utm_medium=copy_link

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