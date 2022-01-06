هانى شاكر ينعى الفنان أحمد الحجار والفنانة مها أبو عوف

نعى المطرب هاني شاكر، الفنان أحمد الحجار و الفنانة مها أبو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه بموقع انستجرام " إنا لله وانا إليه راجعون رحل عن عالمنا اثنين من كبار الفنانين. الموسيقار والفنان الكبير احمد الحجار والفنانة الكبيرة مها أبو عوف ادعوا من الله ان يرحمهما ويتغمدهما برحمته ويجعل مثواهم الجنة"



تنتمى الفنانة الراحلة مها أبو عوف لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" وغش الزوجية" و"أمير البحار".



وشاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى فى عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذى عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمى وداليا مصطفى.



