شاهد.. الظهور الأول لـ محمد محمود عبد العزيز وسارة بعد زواجهما

ظهر النجم محمد محمود عبد العزيز في صور جديدة برفقة زوجته سارة فى أحدث ظهور لهما بعد زواجهما مؤخرا عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق محمد محمود عبد العزيز علي الصور التى نشرها وهما علي متن مركب قائلا "فى عز الشتاء شمس و فى عز البرد دفى اللهم اكرمنا و بارك لنا و إكفنا شر ما لا نطيقه ولا نعرفه، اللهم لك الحمد و الشكر (أسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

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