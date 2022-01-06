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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالإزار والرداء داخل الحرم.. أليو ديانج يؤدي مناسك العمرة

ديانج
ديانج

نشر المالي اليو ديانج نجم النادى الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له خلال أدائه مناسك العمرة.


وظهر لاعب الاهلي مرتديا الإزار والرداء داخل الحرم المكى معلقا على الصورة قائلا "الحمد لله ".


حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في التدريبات ابتداء من يوم 4 ‏يناير الجاري، على راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه بعد غد السبت بعد ‏اكتمال صفوفه بمشاركة اللاعبين الذي حصلوا على راحة إضافية؛ للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي.‏


ومن المنتظر أن يقود بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون، تدريبات الفريق يوم السبت المقبل بعد ‏عودته إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، بعد قضاء فترة الراحة مع ‏أسرهم.‏


وخاض لاعبو الأهلي تدريباتهم اليوم حيث أدى اللاعبون فقرة في «الجيم» ثم استكملوا ‏برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش.
وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير حمزة علاء، ‏ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة.‏


وأكد الجهاز الطبي بالنادي على تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات طبية لبعض ‏اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني لهم في ‏ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في ‏الكاميرون.

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بالإزار والرداء داخل الحرم المالي أليو ديانج يؤدى اداء مناسك العمرة النادي الأهلي

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