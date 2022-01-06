إحالة مبيض محارة للجنايات هتك عرض طفلة وصوّرها عارية بالمنصورة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مبيض محارة إلي محكمة جنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفلة من غير قوة أو تهديد بأن تمكن من تجريدها مما يستر عورتها والاستحصال على صور لها على هيئتها وقيامه باحتضان جسدها إليه وتقبيلهما، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، علي أثر علاقة عاطفية بينهما وبعد رفض أسرتها خطبتها لها نشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وجري إحالة المتهم "عبد الفتاح ع. ا."، 19عامًا، مبيض محارة – ومقيم بقرية كفر سعفان مركز محلة دمنة ، وذلك لأنه في غضون عام 2021بدائرة مركز محلة دمنة - محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة "ف. ف." من غير قوة أو تهديد وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وهدد المجني عليه والد الطفلة ف. ع." بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة لحمل والد الطفلة على التنازل عن القضايا المحررة قبله، و على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة "ف.ف."، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورة شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وأذاع في غير علانية الصور المتحصل عليها للمجني عليها وكان ذلك بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس أب - فيس بوك " على النحو المبين بالتحقيقات
وأكد "ف. ع." والد الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على أثر نشوب خلف فيما بينه والمتهم لتعرضه الدائم لابنته ولرفضه ارتباطه بها، فقام بنقل صور خاصة بالطفلة حال كونها مجرده ما يستر عورتها والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية معها مهددة إياه شفاهة بنشرها لحملة عن التنازل عن القضايا المحررة قبله.
وشهدت المجني عليها غي أقوالها ، بأنه على أثر ارتباطها بالمتهم بعلاقة عاطفية فقام بالتحصل منها على صور خاصة بها حال كونها مجرده ما بستر عورتها وما أن نشب بينهما خلاف على أثر تعرضه الدائم لها ورفض والدها ارتباطه بها وإقامة قضايا ضده فقام بتهديد والدها بنشر الصور الخاصة بها لحمله على التنازل عن المحاضر المحررة ضده .
وأثبت تحريات رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا صحه الواقعة على نحو ما شهد به الوالد وابنته، وقيام المتهم بتهديدهما شفاه بإفشاء الصور الخاصة بالأخيرة والتي خدش الشرف والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية مع الطفلة، ونقل تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" لإرغام والد الطفلة عن التنازل عن المحاضر قبله، وأعزي قصد المتهم نقل الصور الخاصة بالطفلة إلي التنازل عن تلك القضايا .