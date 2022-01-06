إحالة مبيض محارة للجنايات هتك عرض طفلة وصوّرها عارية بالمنصورة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مبيض محارة ‏إلي محكمة جنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفلة من غير قوة أو تهديد بأن تمكن من ‏تجريدها مما يستر عورتها والاستحصال على صور لها على هيئتها وقيامه ‏باحتضان ‏جسدها إليه وتقبيلهما، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، علي ‏أثر علاقة عاطفية بينهما وبعد رفض أسرتها خطبتها لها نشر صورها علي مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

وجري إحالة المتهم "عبد الفتاح ع. ا."، 19عامًا، مبيض محارة – ومقيم بقرية كفر سعفان ‏مركز محلة دمنة‎ ‎، وذلك لأنه في غضون عام 2021بدائرة مركز محلة دمنة - محافظة الدقهلية ‏هتك عرض المجني عليها الطفلة "ف. ف." من غير قوة أو تهديد وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات، وهدد المجني عليه والد الطفلة ف. ع." بإفشاء الأمور المتحصل عليها من ‏الجريمة لحمل والد الطفلة على التنازل عن القضايا المحررة قبله، و على النحو المبين ‏بالتحقيقات.‏



ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة "ف.ف."، ‏بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورة شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وعلى ‏النحو المبين بالتحقيقات، وأذاع في غير علانية الصور المتحصل عليها للمجني عليها وكان ذلك ‏بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس أب - ‏فيس بوك " على النحو المبين بالتحقيقات



وأكد "ف. ع." والد الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على أثر نشوب خلف فيما بينه ‏والمتهم لتعرضه الدائم لابنته ولرفضه ارتباطه بها، فقام بنقل صور خاصة بالطفلة حال كونها ‏مجرده ما يستر عورتها والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية معها مهددة إياه شفاهة ‏بنشرها لحملة عن التنازل عن القضايا المحررة قبله.



وشهدت المجني عليها غي أقوالها ، بأنه على أثر ارتباطها بالمتهم بعلاقة عاطفية فقام بالتحصل ‏منها على صور خاصة بها حال كونها مجرده ما بستر عورتها وما أن نشب بينهما خلاف على ‏أثر تعرضه الدائم لها ورفض والدها ارتباطه بها وإقامة قضايا ضده فقام بتهديد والدها بنشر ‏الصور الخاصة بها لحمله على التنازل عن المحاضر المحررة ضده ‏.



وأثبت تحريات رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا صحه الواقعة ‏على نحو ما شهد به الوالد وابنته، وقيام المتهم بتهديدهما شفاه بإفشاء الصور الخاصة بالأخيرة ‏والتي خدش الشرف والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية مع الطفلة، ونقل تلك ‏الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" لإرغام والد الطفلة عن التنازل عن ‏المحاضر قبله، وأعزي قصد المتهم نقل الصور الخاصة بالطفلة إلي التنازل عن تلك القضايا .