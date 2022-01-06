البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية ..فيديو

ترأس البابا تواضروس، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت القناة الأولى المصرية الفضائية، صلوات قداسة عيد الميلاد المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس بمشاركة مجموعة من أباء المجمع المقدس والكهنة والرهبان وعدد محدود من شعب الكنيسة بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

الحضور

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والمحافظون ومندوبون عن الأزهر الشريف والأوقاف والدبلوماسيون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة

وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالته البابوية لعيد الميلاد المجيد 2022، وترجمتها إلى 12 لغة، من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية؛ لتهنئة جموع الأقباط في مصر وبلاد المهجر بعيد الميلاد.