آلاف الأقباط يصلون قداس عيد الميلاد المجيد بأسيوط

شارك الآلاف من الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس وايبارشيات واديرة أسيوط.

وترأس الأنبا يؤانس مطران الاقباط الارثوذكس بأسيوط قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة رئيس الملائكة بمدينة أسيوط بحضور الالاف من الاقباط وسط إجراءات أمنية مشددة.





كما ترأس الأب لوكاس حلمي، راعي كنيسة جروحات القديس فرنسيس "سانت تريزا" للأقباط الكاثوليك بأسيوط قداس صلوات عيد الميلاد المجيد .

كان الآلاف من الأقباط توافدوا على الكنائس والايبارشيات والاديرة بمختلف مراكز محافظة أسيوط لحضور قداس عيد الميلاد المجيد .



واستعدت الكنائس والايبارشيات لاستقبال آلاف الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحضور القداس، وقامت بنشر فرق الكشافة بمداخل الكنائس، لتسهيل دخول المواطنين وعدم التزاحم أمام أبواب الكنائس.

وفرضت مديرية أمن أسيوط كردونات أمنية بمحيط الكنائس والايبارشيات والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة أسيوط.ونشرت مديرية الأمن أفرادا من الشرطة النسائية على بوابات الكنائس والأديرة والايبارشيات لتفتيش النساء قبل الدخول لحضور قداس عيد الميلاد المجيد .

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