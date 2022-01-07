نائب يتابع أعمال تنفيذ أحد أهم مشروعات شمال أسيوط لخدمة ٢ مليون مواطن.. صور

تابع النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال اسيوط أمس أعمال تنفيذ أحد أهم مشروعات شمال أسيوط، لخدمة ما يقرب من ٢ مليون مواطن بمراكز وقرى شمال أسيوط" منفلوط ، القوصية ديروط " والعديد من القرى والتوابع.

وقام نظير بزيارة القائمين على تنفيذ هدم مبنى وحدة المرور القديمة، تمهيدا لإنشاء مجمع شرطة متكامل بمركز القوصية لتسهيل إصدار وتجديد جوازات السفر وتصاريح العمل وإصدار الفيش الجنائى والعديد من الوثائق المميكنة، وسوف يتم الإنتهاء من عملية الهدم وإزالة المخلفات بمشيئة الله فى خلال عشرة أيام، وذلك تمهيدا لإصدار التراخيص اللازمة وإعادة تخطيط المساحة ومعاينتها ليتم استغلالها بالكامل لخدمة المواطنين.

يأتى ذلك على إثر صدور قرار من محافظه أسيوط بتخصيص المساحة لهذا الغرض وبناء عليه صدر قرار الهدم وتخصيص مبلغ وقدره مليون جنيها للبدء فى تنفيذ المشروع.

حيث جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على الإقتراح المقدم من النائب ابراهيم نظير لإنشاء مجمع شرطة متكامل بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين وتوفير أعباء الانتقال لمدينة أسيوط.

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