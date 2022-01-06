يسرا توجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية

وجهت الفنانة يسرا رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وكتبت يسرا عبر حسابها على تويتر صورة قائلة: ‏"‏أخويا والصديق العزيز على قلوبنا جميعا ‎@Turki_alalshikh،ألف سلامة عليك يا غالي ربنا قادر وكريم على شفائك،ربنا يديم عليك صحتك ويبعد عنك كل شر و مكروه "اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "



نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة جديدة طمأن فيها متابعيه وجمهوره.



وكتب تركي آل الشيخ عبر تويتر:"الحمدالله انا بخير ... اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله... ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً ... تعود هذا الجسد على مشرط الجراح ... لكن الايمان والعزيمه تزيد، لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز".



