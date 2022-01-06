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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع وسط إيران.. فيديو

هبوط طائرة
هبوط طائرة

نشرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، شريط فيديو يظهر لحظة هبوط طائرة اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط إيران، بسبب تعرضها لخلل فني.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ان  طائرة تابعة لشركة "كاسبين" أقلعت من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، باتجاه أصفهان، لكن بسبب الخلل الفني، أجبرت الطائرة على الهبوط خارج مطار أصفهان.

ونشر  أحد ركب الطائرة الذي خرج منها، عمليات إخلاء الركاب الذين بلغ عددهم 119 راكبًا عبر السلالم المطاطية.

وكان الرجل يتحدث بلغة عربية وبلهجة عراقية، وقال: "الله أنقذنا الحمد لله .. حادث طيران"، فيما قالت السلطات الإيرانية إن أحد الركاب أصيب بجروح.

هبوط طائرة السلطات الإيرانية مدينة مشهد ايران أصفهان

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