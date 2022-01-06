نيكول سابا: أحضر لـ عمل فني مع زوجي.. وهذه حقيقة انفصالي عنه

كشفت الفنانة نيكول سابا، حقيقة انفصالها عن زوجها يوسف الخال قبل زواجها منه، قائلة: "انفصلت عن يوسف الخال قبل زواجي منه ومش بسبب حد، والحب هو اللي رجعنا لـ بعض تانى".



وقالت نيكول سابا في حوارها في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"،: " تظهر شائعات كثيرة عن انفصالي عن زوجي وهي مجرد شائعات، ومن الممكن أن يكون سبب ذلك هو أننا لا نظهر كثيرا سويا على السوشيال ميديا والإعلام".

وتابعت نيكول سابا: "نحضر لـ عمل فني بيني وبين زوجي يوسف الخال ونعمل على الورق حاليا".

وفي سياق متصل قالت نيكول سابا: "لا علاقة ترتبطها بالمطربة مايا دياب، مضيفة:" إحنا مش صحاب والعلاقة عادية ولا توجد غيرة لدي من مايا دياب ".

وتابعت نيكول سابا :" عندما ترغب في غناء دويتو مع مطرب يجب أن يكون هناك اختلاف في اللون الغنائي بينه وبين من أرغب في غناء دويتو معه ".