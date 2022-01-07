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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من السعودية .. طريقة عمل حميسة اللحم وخبز التميس

حميسة اللحم
حميسة اللحم

اذا كنتي تودين تقديم أكلات جديدة  من السعودية يمكن أن تتعرفي علي طريقة حميسة اللحم وخبز التميس

 

حميسة اللحم :


٢ كيلو بصل ( تكون كمية البصل مثل اللحم )
٢ كيلو لحم بالعظم مقطع مكعبات بحجم الإبهام .
بهارات مشكلة
فلفل أخضر أو حسب الرغبة
ليمون أسود
ملح خشن
فلفل أسود
الطماطم لعشاقه يضاف مقطع مع التقديم لا يطبخ .
نضع الجميع مع بعض في قدر الضغط بدون ماء ، ونغلق الغطاء وننتظر صفارة القدر :
غنم ٢٠ دقيقة
عجل أو جمل ٣٥ دقيقة
وبعدها نجد عصارة النكهات الذائبة قد غمرت اللحم الناضج . يؤكل مع الخبز الحار والشاي الأحمر 

المفطح السعودي.. أكلة المناسبات والعزومات

خبز التميس بالجبن

المقادير

- دقيق : 2 كوب
- الزيت : ربع كوب
- خميرة : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- سكر : ملعقة كبيرة
- ملح : رشّة
- حليب : نصف ملعقة كبيرة
- ماء دافئ : كوب
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)
- السمسم : حسب الرغبة
- جبن الشيدر : حسب الرغبة (مبشور)

طريقة التحضير

ذوبي الخميرة في الماء الدافئ ثم اتركي المكونات جانباً لحوالي 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء متوسط الحجم، ضعي الدقيق، الزيت، السكر، الحليب والملح.

اسكبي مزيج الخميرة ثم اخلطي المكونات جيداً لتتشكل عجينة لينة، اتركيها جانباً لحوالي ساعة حتى تتخمر.

قسمي العجينة إلى كرتين صغيرتين الحجم، افردي كل منها على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق.

أضيفي الجبن إلى كل من العجين، ادعكي العجينة من جديد حتى تتجانس المكونات ببعضها.

افردي العجين على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق ثم وزعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.

ادهني وجه العجين بالزبدة ثم أدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج

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