تأجيل بث حفل توزيع جوائز جولدن جلوب وإعلان النتائج الكاملة في بيان صحفي

أعلن المتحدث باسم رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود أن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي سيقام في نهاية الأسبوع الحالي، لن يذاع مباشرة سواء على التلفزيون أو الانترنت.

وأكد المتحدث باسم الرابطة، أن حفل جولدن جلوب هذا العام، سيكون خاصا وستعلن الأسماء الفائزة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع جولدن جلوب.

فيما سيتم الإعلان عن قوائم الفائزين بجوائز جولدن جلوب كاملة عبر بيان صحفي ينشر عقب انتهاء الحفل الذي سيستغرق تقريبا 90 دقيقة بحسب موقع ديديلاين.

حفل جولدن جلوب

أصرت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود على إقامة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في موعده يوم 5 يناير الجاري دون بث تلفزيوني ومع غياب المشاهير.

الحفل الذي سيقام في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، لن ينظم سجادة حمراء للمرشحين أو أي لقاءات إعلامية على هامش الحدث، وأن الضيوف الحاضرين للحدث بأعداد قليلة ستطبق عليهم قواعد التباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامة الطبية.

يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رغم المقاطعات من قبل الفنانين، وغياب البث المباشر عبر محطة NBC، وانتشار متحور كورونا، والتخوفات من أعداد الإصابات المتزايدة.

جوائز جولدن جلوب

أعلنت العديد من المنصات الإلكترونية في مايو الماضي، مقاطعة أحداث وحفلات وجوائز الرابطة على رأسها نتفليكس وأمازون، فيما قررت شبكة NBC أنها لن تبث حفل الجولدن جلوب عام 2022.

وذلك احتجاجا على عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية.

في 3 مايو الماضي أعلنت الرابطة أنها تستهدف ضم 21 عضوا جديدا لها خلال عام 2021، وزادت الانتقادات ضدها بعدما أثير من قبل نبأ غياب وجود الأعضاء من ذوي البشرة السمراء ضمن مجلسها منذ عام 2002.