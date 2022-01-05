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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غياب المشاهير عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الأحد المقبل

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

تصر رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود على إقامة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في موعده يوم 5 يناير الجاري دون بث تلفزيوني ومع غياب المشاهير. 

الحفل الذي سيقام في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس سيبث إلكترونيا عبر تطبيق Flux، ولن ينظم سجادة حمراء للمرشحين أو أي لقاءات إعلامية على هامش الحدث، وأن الضيوف الحاضرين للحدث بأعداد قليلة ستطبق عليهم قواعد التباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامة الطبية. 

يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب رغم المقاطعات من قبل الفنانين، وغياب البث المباشر عبر محطة NBC، وانتشار متحور كورونا، والتخوفات من أعداد الإصابات المتزايدة.

جوائز جولدن جلوب

أعلنت العديد من المنصات الإلكترونية في مايو الماضي، مقاطعة أحداث وحفلات وجوائز الرابطة على رأسها نتفليكس وأمازون، فيما قررت شبكة NBC أنها لن تبث حفل الجولدن جلوب عام 2022. 

وذلك احتجاجا على عدم وجود تنوع في عضوية رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، واحتجاج العديد من النجوم وهجومهم على الرابطة المسئولة عن تقديم جوائز الجولدن جلوب الفنية.

في 3 مايو الماضي أعلنت الرابطة أنها تستهدف ضم 21 عضوا جديدا  لها خلال عام 2021، وزادت الانتقادات ضدها بعدما أثير من قبل نبأ غياب وجود الأعضاء من ذوي البشرة السمراء ضمن مجلسها منذ عام 2002. 

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7 ترشيحات جولدن جلوب لفيلمي The Power of the Dogو Belfast

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قرار نهائي.. إقامة حفل جوائز جولدن جلوب في موعده بدون بث تلفزيوني

انضم الأعضاء الجدد إلى لجنة الأشخاص المؤهلين للتصويت على الأعمال الفائزة بجوائز جولدن جلوب هذا العام في الحفل الذي سيقام خلال أيام في نسخته الـ 79. 

نال كل من فيلمي Belfast وThe Power of the Dog ٧ ترشيحات جولدن جلوب ضمن القوائم التي أعلن عنها ديسمبر الماضي.

كما قاد مسلسل HBO الدرامي Succession قوائم الأعمال التلفزيونية بخمسة ترشيحات ويعقبه مسلسلي منصة أبل Ted LassoوThe Morning Show بأربعة ترشيحات.

أعلن معني الراب الشهير سنوب دوج قوائم الترشيحات عبر قناة الجولدن جلوب على يوتيوب.

جولدن جلوب رابطة الصحافة الأجنبية هوليوود حفل توزيع جوائز جولدن جلوب موسم الجوائز

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