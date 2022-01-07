الزمالك يغري أحمد أيمن منصور بـ ٨ ملايين لخطفه من الأهلي

أكد الاعلامي محمد شبانة : "علم "بوكس تو بوكس" أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الأبيض بداية من الموسم الجديد".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "ينتهي عقد اللاعب مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي".

وأكد: "عرض مسئولو الزمالك على أحمد أيمن منصور الحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد وينتظروا رد اللاعب بشكل نهائي على العرض وسط امتلاكه بعض العروض الأخرى في المنطقة العربية".

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سوف يقوم بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي المتاخره ، خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأشار المصدر أن المجلس الأبيض وعد الاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ، و عن حقيقة ارسال أشرف بن شرقى نجم الزمالك انذار للنادي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم،أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

أكد المصدر أن من الطبيعي أن يقوم اي لاعب قد تأخرت مستحقاته بإرسال انذار لناديه لحفظ حقوقه ، وان المشرف العام علي الكرة يقوم بمتابعة الملف الخاص بالفريق الكروي ، وسوف يعقد جلسه مع بن شرقي لحسم أمر ملف تجديده .

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ اخر .

وتلقي بن شرقي عدة عروض من أندية خليجية وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.