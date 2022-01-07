عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يغري أحمد أيمن منصور بـ ٨ ملايين لخطفه من الأهلي

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة : "علم "بوكس تو بوكس" أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الأبيض بداية من الموسم الجديد".

وأضاف ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "ينتهي عقد اللاعب مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي".

وأكد: "عرض مسئولو الزمالك على أحمد أيمن منصور الحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد وينتظروا رد اللاعب بشكل نهائي على العرض وسط امتلاكه بعض العروض الأخرى في المنطقة العربية".

 

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سوف يقوم بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي المتاخره ، خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأشار المصدر أن المجلس الأبيض وعد الاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ، و عن حقيقة ارسال أشرف بن شرقى نجم الزمالك انذار  للنادي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم،أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

أكد المصدر أن من الطبيعي أن يقوم اي لاعب قد تأخرت مستحقاته بإرسال انذار لناديه لحفظ حقوقه ، وان المشرف العام علي الكرة يقوم بمتابعة الملف الخاص بالفريق الكروي ، وسوف يعقد جلسه  مع بن شرقي لحسم أمر ملف تجديده .

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ اخر .
وتلقي بن شرقي عدة عروض من أندية خليجية وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.

 

الزمالك الأهلى بيراميدز برنامج إعلامي مفاوضات فريق بيراميدز

موضوعات متعلقة

أحمد أيمن منصور يكشف كواليس تتويج الزمالك بكأس مصر 2019 أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

سنن ينبغي على المسلم فعلها يوم الجمعة.. اغتنمها فلها ثواب عظيم

التعليم تمنع نقل أو ندب العاملين بالجهاز المخزني بالمدارس الصناعية بدون إذن

900 ألف شخص مصاب بها.. استمرار الإصابة بـ "لونج كوفيد" وهذه هي الأعراض

تصرف غير مسئول.. إعلام النواب تدين جريمة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة

مجلس الأمن يبحث في اجتماع مغلق أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

قلبي موجوع عليكوا .. دنيا سمير غانم عن فراق والديها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ