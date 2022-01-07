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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. إيهاب توفيق يكشف سر كليب أغنية "بحبك يا أسمراني": الناس مكنتش عرفاني

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

يحتفل اليوم الفنان إيهاب توفيق بعيد ميلاده الـ 56، وسط حالة من النشاط الفني الذي يعيشها مؤخرا بطرح أغاني جديدة وإحياء العديد من الحفلات. 

اشتهر الفنان إيهاب توفيق في أوائل التسعينات، وقدم على مدار أكثر من ثلاثين عاما العديد من الأغاني والكليبات الناجحة التي كانت من أشهرها في بدايته "بحبك يا أسمراني". 

كواليس كليب بحبك يا أسمراني 

وكشف الفنان إيهاب توفيق، كواليس تسجيل وغناء اغنية بحبك يا أسمراني، قائلا:" الأغنية دي لما نزلت كسرت الدنيا".

وقال إيهاب توفيق في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" مكنش حد عارف إن أنا اللي بغني  الأغنية،  التي طرحت في ألبوم "لقاء النجوم 1" وكان هناك  مطربين آخرين مشاركين في الألبوم.. وكان يتم وضع اسم الشركة المنتجة وأسماء كل المشاركين في الألبوم على الشريط ".

وتابع إيهاب توفيق:" لما كنت بمشي في الشارع بلاقي الناس كلها مشغلة الاغنية ومحدش عارفني إني أنا اللي بغنيها ".

وتابع إيهاب توفيق:" في أغنية بحبك يا أسمراني كان هناك ناس بتلعب كورة بطريقة كوميدية في خلفية الكليب، وفي وقت تصوير الأغنية كان لازم نصورها في فيديو عشان تتذاع في التلفزيون ودي كانا الإمكانيات وقتها".

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شارك  إيهاب توفيق في فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق" عام 1997 وكان أول بطولة مطلقة له في الغناء والتمثيل مع الممثلة نرمين الفقي وحنان ترك وخالد النبوي وحمدي غيث والممثلة القديرة إنعام سالوسة، وقام بدور المطرب " محمود حسن "، الفيلم من إخراج كريم ضياء الدين.

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