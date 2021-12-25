عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابر الرباعي يكشف مفاجأة عن فيلم حب البنات.. ويرد على هجوم إيهاب توفيق.. ويؤكد: عيبي أني مسالم

صابر الرباعي
صابر الرباعي

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

صابر الرباعي عن الفنانات التونسيات في مصر: مشرفين بلادهم.. فيديو
ووجهت "أسما"، سؤالا لـ "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، حول أفضل فنانة تونسية في مصر، بين هند صبري، ودرة، وعائشة بن أحمد.

 

لست كاملا.. صابر الرباعي: عيبي أني مسالم كثيرا.. فيديو
وقال "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"،: "أنا زوج ليس كاملا، ومن عيوبي أني مسالم كثيرا، هو ميزة لكن أحيانا مع ناس يصبح عيبا".

 

صابر الرباعي: مستعد حاليا للمشاركة في عمل فني بشرط
وأكد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، استعداده للمشاركة فى عمل فنى حاليا إذا عرض عليه عملا مناسبا".

 

صابر الرباعي: كنت مرشحا لدور أشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات
وأضاف الفنان صابر الرباعي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "اتعرض عليا أعمال فنية وأنا ما زلت أبحث عن نفسي كمطرب يغني مش يمثل، وعمرو عرفة كان وجه لي الدعوة زمان في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك".

 

صابر الرباعي يُبدع في غناء «ع اللي جرى» ببرنامج حبر سري.. فيديو
وأبدع المطرب التونسي صابر الرباعي، في تقديم أغنية "ع اللي جرى"، على الهواء.

 

رد ناري من صابر الرباعي على تبرير الخيانة بالحب.. فيديو
ورد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"،:  "على إمكانية تبرير الخيانة بالحب، قائلا: "ليس من الممكن تبرير الخيانة بالحب إطلاقا".

 

صابر الرباعي: هند صبري كانت ستشارك معي في كليب ونفسى أعمل دويتو مع أنغام.. فيديو
كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، عن أنه فكر ذات مرة مع النجمة هند صبري على عمل فيديو كليب مع بعضهم ولكن هند صبري لم تكن مستعدة للعمل والاختيار وقع بعدها على الفنان اللبنانية نور وقدموا أغنية "ضاقت بيك"، لافتا إلى أن الفنان التونسية درة لم تكن ظهرت وقتها في مصر.

 

صابر الرباعي عن هجوم إيهاب توفيق على لجان تحكيم البرامج: كان يتمنى التواجد.. فيديو
وعلق "الرباعي"، على هجوم المطرب إيهاب توفيق، على لجان تحكيم البرامج، قائلا: "مكن يكون عنده رؤية في الموضوع".

 

كنت مضطر.. صابر الرباعي يعلق على فرق السن الكبير بين أولاده.. فيديو
وعلق "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، على فرق السن الكبير بين ولاده، قائلا: "ولادي الكبار لم أعيش معهم لأني كنت في البدايات وكنت مضطر أسافر وأبعد عنهم".
 

هند صبري صابر الرباعي ايهاب توفيق ليلى علوي الفنان صابر الرباعي المطرب التونسي صابر الرباعي الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

ما هي البركة في سورة البقرة ؟.. سبب لـ13 رزق

العملاق البافاري يكشف عن تفاصيل جديدة لـ I4 و IX موديل 2022

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

محمد مصيلحي لـ صامويل إيتو : شابوه وأتمنى نجاح أمم إفريقيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ