صابر الرباعي يكشف مفاجأة عن فيلم حب البنات.. ويرد على هجوم إيهاب توفيق.. ويؤكد: عيبي أني مسالم

حل المطرب التونسي صابر الرباعي، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

صابر الرباعي عن الفنانات التونسيات في مصر: مشرفين بلادهم.. فيديو

ووجهت "أسما"، سؤالا لـ "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، حول أفضل فنانة تونسية في مصر، بين هند صبري، ودرة، وعائشة بن أحمد.

لست كاملا.. صابر الرباعي: عيبي أني مسالم كثيرا.. فيديو

وقال "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"،: "أنا زوج ليس كاملا، ومن عيوبي أني مسالم كثيرا، هو ميزة لكن أحيانا مع ناس يصبح عيبا".

صابر الرباعي: مستعد حاليا للمشاركة في عمل فني بشرط

وأكد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، استعداده للمشاركة فى عمل فنى حاليا إذا عرض عليه عملا مناسبا".

صابر الرباعي: كنت مرشحا لدور أشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات

وأضاف الفنان صابر الرباعي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، قائلا: "اتعرض عليا أعمال فنية وأنا ما زلت أبحث عن نفسي كمطرب يغني مش يمثل، وعمرو عرفة كان وجه لي الدعوة زمان في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك".

صابر الرباعي يُبدع في غناء «ع اللي جرى» ببرنامج حبر سري.. فيديو

وأبدع المطرب التونسي صابر الرباعي، في تقديم أغنية "ع اللي جرى"، على الهواء.

رد ناري من صابر الرباعي على تبرير الخيانة بالحب.. فيديو

ورد "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"،: "على إمكانية تبرير الخيانة بالحب، قائلا: "ليس من الممكن تبرير الخيانة بالحب إطلاقا".

صابر الرباعي: هند صبري كانت ستشارك معي في كليب ونفسى أعمل دويتو مع أنغام.. فيديو

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، عن أنه فكر ذات مرة مع النجمة هند صبري على عمل فيديو كليب مع بعضهم ولكن هند صبري لم تكن مستعدة للعمل والاختيار وقع بعدها على الفنان اللبنانية نور وقدموا أغنية "ضاقت بيك"، لافتا إلى أن الفنان التونسية درة لم تكن ظهرت وقتها في مصر.

صابر الرباعي عن هجوم إيهاب توفيق على لجان تحكيم البرامج: كان يتمنى التواجد.. فيديو

وعلق "الرباعي"، على هجوم المطرب إيهاب توفيق، على لجان تحكيم البرامج، قائلا: "مكن يكون عنده رؤية في الموضوع".

كنت مضطر.. صابر الرباعي يعلق على فرق السن الكبير بين أولاده.. فيديو

وعلق "الرباعي"، خلال استضافته "ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية"القاهرة والناس"، على فرق السن الكبير بين ولاده، قائلا: "ولادي الكبار لم أعيش معهم لأني كنت في البدايات وكنت مضطر أسافر وأبعد عنهم".

