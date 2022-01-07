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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحة" تعلن تفاصيل 4 أدوية جديد مضادة لفيروس كورونا

علاج فيروس كورونا
علاج فيروس كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل 3 أدوية جديدة مضادة لفيروس كورونا تعاقدت مصر للحصول على جرعات منها.

باكسلوفيد (من إنتاج شركة فايزر)

هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين 1 نوع يثبط نشاط الفيروس

- 2 نوع يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم.

يستخدم في الأيام الـ 5 الأولى من الإصابة.

حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية.

أنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

مولنوبيرافير (من إنتاج شركة ميرك)

يؤخذ عن طرق الفم

حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية

وهيئة الدواء الأوروبية

هناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه

إيفوشيلد (من إنتاج شركة أسترازينيكا)

عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ طويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن

تعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص

هذه الأدوية ليست بديلا للقاح فيروس كورونا.

إضافة عقار «باريسيتينيب»

وافقت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، على إضافة عقار «باريسيتينيب»، ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في مواجهة فيروس كورونا  في مستشفيات العزل المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة أدرجت العقار بعد أن أثبتت عدة دراسات عالمية على «باريسيتينيب» فاعليته كدواء مضاد للالتهابات لحالات كورونا الحرجة التي قد تحتاج للوضع على أجهزة التنفس الصناعي، أو الدخول للرعاية المركزة.  

وأشار النادي، إلى أن أهم ما يُميز هذا الدواء أنه يرفع نسبة الأكسجين في الدم ويُحسن أداء جهاز المناعة، مضيفًا: فائدة هذا الدواء تتعاظم عند استخدامه مع مضاد الفيروسات «ريمديسيفير».

وثمن عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قيام إحدى الشركات الوطنية بإنتاج الدواء محلياً بجودة عالية وسعر مناسب، ما يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، دون الحاجة إلى استيراده.  

وعن الجرعات العلاجية من المادة الفعالة، قال النادي، إن عقار «باريسيتينيب» يستخدم لمدة أسبوعين أو حتى الخروج من المستشفى أيهما أقرب، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك تحت الإشراف الطبي.  

وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تسعى إلى توفير كافة الأدوية التي تثبت فعاليتها على مستوى العالم، وأن الفترة المقبلة ستشهد إدراج عدد من مضادات الفيروسات، معربًا عن أمله في أن يتحول فيروس كورونا من وباء إلى مرض مستوطن. 

وتوقع أن تكون الموجة الخامسة للفيروس أقل حدة من الموجة الرابعة من حيث قوة الفيروس، لكنها ستشهد زيادة في عدد الإصابات، لافتًا إلى أن جميع التقارير العلمية تشير إلى أن متحور أوميكرون يتسبب في أعراض بسيطة ونسبة الوفيات منه أقل من %1". 

ودعا إلى الالتزام بأقصى درجة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مع الحرص على تلقي اللقاحات.

يذكر أن هذا الدواء وافقت عليه أيضاً إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهو دواء يُستخدم في الأساس لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، لكن ثبت وجود نشاط مثبط له لإنزيمات JAK1 و JAK2، قد يحتوي على خواص مُضادة للفيروسات، مثل فيروس SARS-CoV-2.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة مستشفيات العزل مواجهة فيروس كورونا

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